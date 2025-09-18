Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - In Wohnwagen eingedrungen

Mahlberg (ots)

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18 Uhr haben sich drei Jugendliche offenbar unbefugt Zutritt zu einem Gartengrundstück im Schmiedeweg verschafft und sich in einem dort abgestellten Wohnwagen aufgehalten. Im Inneren des Fahrzeugs wurde ein Holzschrank aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde war noch nicht bekannt. Die Besitzerin kam zum Grundstück und konnte erkennen, wie das Trio aus dem Wohnwagen kam und über einen Zaun flüchtete. Nachdem die Frau die Polizei informierte, sollen zunächst zwei aus der Gruppe zurückgekommen sein. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife war auch der Dritte aus der Gruppe reumütig zurückgekehrt. Zwei der Jugendlichen im Alter zwischen 13 Jahren und 15 Jahren wurden von den Beamten des Polizeipostens Ettenheim ihren vor Ort gekommenen Müttern übergeben. Der Dritte wurde durch die Polizeistreife nach Hause gefahren und einem Familienmitglied übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell