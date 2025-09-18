Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zusammenstoß mit Straßenbahn

Kehl (ots)

Am Dienstagvormittag kam es auf der Straßburger Straße (B 28) zu einem Zusammenstoß eines Opel Corsa und einer Straßenbahn. Gegen 10 Uhr soll die 65-jährige Autofahrerin, von der Hafenstraße kommend, auf der B28 in Richtung Frankreich unterwegs gewesen sein, als sie das für sie geltende Rotlicht der Ampelanlage missachtete und folglich mit der Straßenbahn kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurden zwei Straßenbahn-Insassen leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

