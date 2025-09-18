Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Zigarettenautomat gesprengt, Zeugen gesucht

Durmersheim (ots)

In den Nachtstunden von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Mühlburger Straße zur Sprengung eines Zigarettenautomaten. Gegen 3:15 Uhr meldete eine Zeugin eine Explosion, verursacht durch einen bislang unbekannten Täter. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte vor Ort der vollständig zerstörte Automat festgestellt werden. Trümmerteile lagen bis zu 20 Meter weit verstreut. Ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Pkw wurde durch umherfliegende Teile beschädigt. Eine Zeugin soll eine flüchtende Person beobachtet haben, die nach der Explosion zu den Überresten des Automaten ging, anschließend jedoch über eine angrenzende Wiese davonlief. Die Person soll einen schwarzen Kapuzenpullover mit hellen Streifen sowie möglicherweise eine helle Umhängetasche getragen haben. Im Rahmen der Fahndung konnten diverse Beweismittel aufgefunden werden. Trotz des Einsatzes mehrerer Streifen, unterstützt durch einen Polizeihubschrauber, verlief die Fahndung nach dem Flüchtigen bislang ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Mühlburger Straße gemacht haben oder Hinweise zur flüchtigen Person geben können, sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 beim Polizeirevier Rastatt zu melden.

/al

