PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Zigarettenautomat gesprengt, Zeugen gesucht

Durmersheim (ots)

In den Nachtstunden von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Mühlburger Straße zur Sprengung eines Zigarettenautomaten. Gegen 3:15 Uhr meldete eine Zeugin eine Explosion, verursacht durch einen bislang unbekannten Täter. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte vor Ort der vollständig zerstörte Automat festgestellt werden. Trümmerteile lagen bis zu 20 Meter weit verstreut. Ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Pkw wurde durch umherfliegende Teile beschädigt. Eine Zeugin soll eine flüchtende Person beobachtet haben, die nach der Explosion zu den Überresten des Automaten ging, anschließend jedoch über eine angrenzende Wiese davonlief. Die Person soll einen schwarzen Kapuzenpullover mit hellen Streifen sowie möglicherweise eine helle Umhängetasche getragen haben. Im Rahmen der Fahndung konnten diverse Beweismittel aufgefunden werden. Trotz des Einsatzes mehrerer Streifen, unterstützt durch einen Polizeihubschrauber, verlief die Fahndung nach dem Flüchtigen bislang ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Mühlburger Straße gemacht haben oder Hinweise zur flüchtigen Person geben können, sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 beim Polizeirevier Rastatt zu melden.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 17:02

    POL-OG: Appenweier - Ermittlungen nach mutmaßlichem Raubdelikt

    Appenweier (ots) - Nach offenbaren Unstimmigkeiten bei einem Betäubungsmittelgeschäft, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Abend trafen sich ein Endzwanziger und ein Enddreißiger offenbar für ein Marihuana-Geschäft. Da es zu dessen Qualität mutmaßlich aber Unstimmigkeiten gab, soll es in der Folge zu einem Raub gekommen sein, als der jüngere Verkäufer den Rucksack samt mehreren ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 14:41

    POL-OG: Rastatt - Rettungshubschrauber im Einsatz -Nachtragsmeldung-

    Rastatt (ots) - Bei dem Zweiradfahrer, der am Mittwochmorgengegen 8.30 Uhr bei einem Unfall im Kreuzungsbereich "Im Steingrüst" und "Im Wöhr" schwer verletzt wurde, handelt es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen. Er erlitt schwere, nach derzeitigen Stand aberkeine lebensbedrohliche Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 57 Jahre alte Fahrer eines ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 10:19

    POL-OG: Offenburg - Schwerer Verkehrsunfall mit Kleinkraftradfahrer

    Offenburg (ots) - Am Dienstagabend kam es gegen 22 Uhr zu einer schweren Zusammenstoß durch einen Kleinkraftradfahrer. Ein 44-Jähriger Roller-Fahrer befuhr die Weingartenstraße in Richtung Zell-Weierbach. Dort soll er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem ordnungsgemäß geparkten Lkw der Marke Mercedes kollidiert sein. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren