Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Kollision zweier Fahrzeuge

Wolfach (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kam es in Folge von Vorfahrtsmissachtung zur Kollision zweier Fahrzeuge. Gegen 5:40 Uhr soll ein 19-jähriger Citroen-Fahrer auf der Schiltacher Straße unterwegs gewesen sein, als er nach links auf die B294 in Richtung Halbmeil abbog. Hierbei soll er die Vorfahrt einer auf der Bundesstraße in Richtung Hausach fahrenden 22-jährigen Skoda-Fahrerin missachtet haben, sodass es infolgedessen zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des 19-Jährigen über die Gegenfahrbahn in die Schutzplanke geschleudert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die zwei Fahrer wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

/th

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell