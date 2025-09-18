PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Sachbeschädigung am Augustaplatz

Baden-Baden (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 0:45 Uhr, meldete eine Zeuge über den Notruf eine randalierende Person am Augustaplatz. Vor Ort trafen zwei Streifenbesatzungen auf einen 29-jährigen Mann, der sich in Begleitung eines weiteren Mannes dort aufhielt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Tatverdächtige zuvor gegen die Haltewunscheinrichtung einer Bushaltestelle getreten und diese dabei beschädigt. Der 29-Jährige soll dabei unter starkem Alkoholeinfluss gestanden haben. Ihm wurde in der Folge ein Platzverweis ausgesprochen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

