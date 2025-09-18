Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Wolfach (ots)

Zwei Leichtverletzte und rund 11.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Zusammenstoßes am Donnerstagmittag im Einmündungsbereich der Bahnhofstraße in die Hausacher Straße. Derzeit stellt sich der Unfallverlauf so dar, dass ein 23 Jahre alter Renault-Lenker kurz vor 12:30 Uhr von der Bahnhofstraße geradeaus in Richtung Kirnbach fahren wollte und hierbei mit dem vorfahrtsberechtigten Ford einer 62-Jährigen kollidierte. Die beiden hierdurch leicht verletzten Unfallbeteiligten wurden mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden abgeschleppt.

/wo

