Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Unfallflucht

Haslach (ots)

Am Samstagvormittag, zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, stand ein schwarzer Pkw Ford Kuga auf dem Parkplatz eines Discounters an der Anschrift "Im Spießacker 1". Als der Besitzer zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen erheblichen Unfallschaden auf der Beifahrerseite statt. Die Schadenshöhe beträgt 5000 Euro. Vermutlich hat ein weißer Pkw beim Ein- oder Ausparken den Ford Kuga beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich mit seinem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Haslach, Telefon 07832/975920, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-210
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

