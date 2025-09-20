PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Oberkirch (ots)

Am Freitagmittag gegen 12.40 Uhr kam es auf der B28, Höhe Oberkirch-Zusenhofen, in Fahrtrichtung Kehl zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde.

Der Fahrer einer weißen Mercedes-Benz Limousine überholte ein vor ihm fahrendes Motorrad. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Fahrer den Überholvorgang abbrechen, schnitt hierbei das Motorrad und scherte vor diesem ein. Währenddessen musste ein davor fahrender Hyundai Tucson verkehrsbedingt stark abbremsen. Der Mercedes-Benz bremste zunächst ebenfalls stark ab, scherte gleichzeitig aber wieder zum Überholen aus. Der zuvor überholte Motorradfahrer musste aufgrund der Fahrweise des Mercedes eine Vollbremsung durchführen, verlor dabei die Kontrolle, stürzte und prallte gegen das Heck des Hyundai. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Der weiße Mercedes-Benz mit OG-Zulassung setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781/21-4200 bei den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg zu melden.

/EWM

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-210
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 15:28

    POL-OG: Oppenau, L 92 - Zeugen nach Verkehrsdelikten gesucht

    Oppenau (ots) - Nach einer halsbrecherischen Fahrt und mehreren Verkehrsdelikten sind die Beamten des Polizeipostens Oppenau auf der Suche nach Zeugen. Bereits am Donnerstag vergangener Woche, 11. September, soll der Fahrer eines schwarzen Audi A7 gegen 18:20 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer auf der Fahrt von Oppenau in Richtung B 500 auf der L 97 gefährdet haben. So soll er zunächst einem Pkw sehr dicht aufgefahren sein ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:31

    POL-OG: Mittelbaden - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

    Mittelbaden (ots) - ...weil der Polizeialltag auch schöne Geschichten schreibt. KW 38/2025 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 18.09.2025 – 15:16

    POL-OG: Wolfach - Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung

    Wolfach (ots) - Zwei Leichtverletzte und rund 11.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Zusammenstoßes am Donnerstagmittag im Einmündungsbereich der Bahnhofstraße in die Hausacher Straße. Derzeit stellt sich der Unfallverlauf so dar, dass ein 23 Jahre alter Renault-Lenker kurz vor 12:30 Uhr von der Bahnhofstraße geradeaus in Richtung Kirnbach fahren wollte und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren