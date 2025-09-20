Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Oberkirch (ots)

Am Freitagmittag gegen 12.40 Uhr kam es auf der B28, Höhe Oberkirch-Zusenhofen, in Fahrtrichtung Kehl zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde.

Der Fahrer einer weißen Mercedes-Benz Limousine überholte ein vor ihm fahrendes Motorrad. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Fahrer den Überholvorgang abbrechen, schnitt hierbei das Motorrad und scherte vor diesem ein. Währenddessen musste ein davor fahrender Hyundai Tucson verkehrsbedingt stark abbremsen. Der Mercedes-Benz bremste zunächst ebenfalls stark ab, scherte gleichzeitig aber wieder zum Überholen aus. Der zuvor überholte Motorradfahrer musste aufgrund der Fahrweise des Mercedes eine Vollbremsung durchführen, verlor dabei die Kontrolle, stürzte und prallte gegen das Heck des Hyundai. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Der weiße Mercedes-Benz mit OG-Zulassung setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781/21-4200 bei den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg zu melden.

