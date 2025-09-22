PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unfall bei Straßenüberquerung

Rastatt (ots)

Ein Vater ist am Sonntagvormittag zusammen mit seinem Sohn in der Wilhelm-Busch-Straße von einem herannahenden Auto erfasst und hierdurch verletzt worden. Gegen 10 Uhr soll ein 50-Jähriger zunächst mit seinem Auto auf einem dortigen Parkstreifen gehalten haben, ausgestiegen sein und anschließend gemeinsam mit seinem 10-jährigen Sohn durch die dort geparkten Fahrzeuge hindurch auf die Fahrbahn getreten sein. Dabei sollen sie von einem sich nähernden 73-jährigen Ford-Fahrer erfasst worden sein, sodass der 50-Jährige gegen den Kotflügel des Fahrzeugs prallte, infolgedessen hochgeschleudert wurde und auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Sein Sohn kam dabei ebenfalls zu Fall, mutmaßlich, indem er mitgerissen wurde. Der 50-Jährige wurde durch die Kollision schwer verletzt, sein Sohn verletzte sich leicht. An dem Ford entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

