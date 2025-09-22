POL-OG: Offenburg, Rammersweier - E- Scooter-Fahrerin erfasst
Offenburg, Rammersweier (ots)
Die Vorfahrtsmissachtung einer 71-jährigen Ford-Fahrerin dürfte am Samstagnachmittag ursächlich für einen Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten E-Scooter-Fahrerin gewesen sein. Gegen 15 Uhr befuhr die 71-Jährige die K5369 von Durbach kommend in Richtung Offenburg, als sie im Kreisverkehr der Durbacher Straße/Weinstraße die Vorfahrt einer sich bereits im Kreisverkehr befindlichen 24-jährigen E-Scooter-Fahrerin missachtete und es folglich zur Kollision kam. Durch den Zusammenstoß stürzte die 24-Jährige und wurde teilweise von der Ford-Lenkerin überrollt. Hierdurch erlitt die Mittzwanzigerin schwere Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 5.000 Euro. Gegen die Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.
