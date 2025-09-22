PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Nach Unfall geflüchtet, Zeugen gesucht

Oberkirch (ots)

Am Sonntagnachmittag soll es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen sein. Gegen 14:15 Uhr soll eine 19-jährige Ford-Fahrerin in Richtung Lautenbach unterwegs gewesen sein, als ihr auf Höhe eines dort gelegenen Einkaufsmarktes eine bislang unbekannte Autofahrerin in Fahrtrichtung Innenstadt entgegen kam. Diese soll mit überhöhter Geschwindigkeit über die Mittellinie auf die Gegenfahrspur geraten sein. Die 19-Jährige soll daraufhin nach rechts ausgewichen sein, konnte aber einen Zusammenstoß dennoch nicht vermeiden. Die noch Unbekannte soll die Situation gerade noch so erkannt und nach rechts gezogen haben, dennoch soll es zur einer Kollision der beiden linken Außenspiegel gekommen sein. Trotz eines lauten Aufprallgeräusches soll sich die noch unbekannte Pkw-Fahrerin unerlaubt und mit erhöhter Geschwindigkeit von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wird als etwas älter, zwischen 60 und 70 Jahren, mit grauen Haaren beschrieben und bei ihrem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Kleinwagen, eventuell einen VW Polo handeln. Der Unfallschaden an ihrem Pkw dürfte im Bereich des linken Außenspiegels erkennbar sein. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch entgegengenommen.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

