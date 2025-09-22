PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Streit unter Jugendlichen

Friesenheim (ots)

Ein Streit zwischen sich untereinander bekannten Jugendlichen hat am Samstagabend in der Friesenheimer Hauptstraße zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifenbesatzungen geführt. Ein 17-Jähriger steht hierbei im Verdacht, im Verlauf der Auseinandersetzung mutmaßlich eine Schreckschusswaffe gezogen und gegen 19:30 Uhr im Bereich einer dortigen Bäckerei damit geschossen zu haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen rannten einige Beteiligte zunächst davon. Während der Sachverhaltsaufnahme machten zwei 15- und 16 - jährige Jugendliche auf sich aufmerksam, die laut ihren Schilderungen an dem Vorfall beteiligt gewesen wären und von dem Geflüchteten mit dessen gezogener Waffe bedroht worden seien. Anhand deren Angaben und der Vorlage eines Videos der Tathandlung konnte die Identität des polizeibekannten 17-Jährigen geklärt werden. In Absprache und auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Beschluss zur Wohnungsdurchsuchung beim Tatverdächtigen erwirkt. Die Tatwaffe konnte jedoch weder dort, noch im Tatortbereich aufgefunden werden. Gegen den 17-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar und Teil der weiteren Ermittlungen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 11:01

    POL-OG: Oberkirch - Nach Unfall geflüchtet, Zeugen gesucht

    Oberkirch (ots) - Am Sonntagnachmittag soll es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen sein. Gegen 14:15 Uhr soll eine 19-jährige Ford-Fahrerin in Richtung Lautenbach unterwegs gewesen sein, als ihr auf Höhe eines dort gelegenen Einkaufsmarktes eine bislang unbekannte Autofahrerin in Fahrtrichtung Innenstadt entgegen kam. Diese soll mit überhöhter Geschwindigkeit über die ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:50

    POL-OG: Zell am Harmersbach, Unterentersbach - Geldbeutel gestohlen, Zeugen gesucht

    Zell am Harmersbach, Unterentersbach (ots) - Während ein 77-Jähriger am Freitagmittag sein Auto in einem Waschpark in der Straße "Zur Spitzmühle" waschen wollte, nutzte ein vermeintlicher "Helfer" die Chance und entwendete ersten Erkenntnissen zufolge den Geldbeutel des Seniors. Letzterer war gegen 14:30 Uhr am Kassenautomaten der Anlage tätig, als er kurz um die ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:19

    POL-OG: Offenburg, Rammersweier - E- Scooter-Fahrerin erfasst

    Offenburg, Rammersweier (ots) - Die Vorfahrtsmissachtung einer 71-jährigen Ford-Fahrerin dürfte am Samstagnachmittag ursächlich für einen Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten E-Scooter-Fahrerin gewesen sein. Gegen 15 Uhr befuhr die 71-Jährige die K5369 von Durbach kommend in Richtung Offenburg, als sie im Kreisverkehr der Durbacher Straße/Weinstraße die Vorfahrt einer sich bereits im Kreisverkehr befindlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren