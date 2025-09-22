PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg - Ermittlungen eingeleitet, Zeugen gesucht

Hohberg (ots)

Nach einem Vorfall in Niederschopfheim am Sonntagabend haben die Beamten des Polizeipostens Hohberg Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es gegen 18 Uhr zwischen dem 20-jährigen Fahrer eines Pkw und seiner gleichaltrigen Mitfahrerin während der Fahrt zu einem Streit um das Mobiltelefon der Frau gekommen sein. Auf Höhe einer Tankstelle an der Bundesstraße soll der Mann angehalten und der Frau das Handy aus den Händen gerissen haben. In der Folge sollen beide das Fahrzeug verlassen haben und der Streit um die Einsicht in das Handy eskaliert sein. Hierbei soll der Mann die Frau auch körperlich attackiert haben. Im Anschluss sei er wieder in sein Auto gestiegen um mitsamt dem Handy loszufahren, was die Frau bemerkte und sich daraufhin auf der Motorhaube festgehalten habe. Dabei forderte sie ihr Handy zurück. Der Mann soll in der Folge mit ihr auf der Motorhaube losgefahren und an der Kreuzung B3/Gewerbestr in die Gewerbestraße eingefahren sein, wo er abbremste, die Frau vom Fahrzeug fiel und er flüchtete. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07808 9148-0 bei den Beamten des Polizeipostens Hohberg zu melden.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

