POL-PDNR: Volltrunken zur Frühstückszeit

Daaden (ots) - Am 23.06.2025 gegen 18:30 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin der PI Betzdorf einen PKW mit polnischer Zulassung, welcher in Schlangenlinien die L 280 von Schutzbach in Richtung Daaden befahren würde. Das Fahrzeug konnte nach einem Hinweis durch die Zeugin an einem Wohnhaus in Daaden angetroffen werden. Der 29-jährige mutmaßliche Fahrer stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet und ...

mehr