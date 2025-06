POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

Birnbach (ots) - Am Montag, 23.06.2025, gegen 07.45 Uhr, kam es in der Bergstraße in Birnbach zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter hielt mit einem schwarzen Motorrad an einer Bushaltestelle. Hier entwendete er einen abgestellten Schulrucksack und fuhr weiter. Laut Zeugenaussagen seien an dem Motorrad zwei schwarze Koffer montiert gewesen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: ...

mehr