POL-OG: Rastatt - Vorfahrt missachtet

Rastatt (ots)

Am Montagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall durch mutmaßliche Missachtung der Vorfahrt. Ein 49-jähriger Toyota-Fahrer soll gegen 6:10 Uhr die Schillerstraße befahren haben, als er beim Rechtsabbiegen in die Wilhelm-Busch-Straße die Vorfahrt eines 49-jährigen Audi-Fahrers missachtet haben soll. Infolgedessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die zwei Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 15.000 Euro.

