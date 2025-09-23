PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Vorfahrt missachtet

Rastatt (ots)

Am Montagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall durch mutmaßliche Missachtung der Vorfahrt. Ein 49-jähriger Toyota-Fahrer soll gegen 6:10 Uhr die Schillerstraße befahren haben, als er beim Rechtsabbiegen in die Wilhelm-Busch-Straße die Vorfahrt eines 49-jährigen Audi-Fahrers missachtet haben soll. Infolgedessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die zwei Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 15.000 Euro.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

