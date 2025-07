Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: 25-jährige Tatverdächtige nach Wohnungseinbruch festgenommen

Bonn (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in Bonn-Castell wurde am Mittwochnachmittag (30.07.2025) eine 25-jährige Frau vorläufig festgenommen.

Zur Tatzeit, gegen 15:00 Uhr, wurde der Bewohner eines Mehrparteienhauses auf dem Kaiser-Karl-Ring auf verdächtige Geräusche in seiner Wohnung aufmerksam. Als er in den Hausflur trat, traf er auf zwei verdächtige Frauen, die zum Treppenhaus flüchteten. Eine der beiden Tatverdächtigen konnte er bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Die zweite Frau entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Nach der zweiten Tatverdächtigen wird derzeit noch gefahndet.

Nach dem vorliegenden Ermittlungsstand hatten die Frauen in der Wohnung mehrere Behältnisse nach Wertsachen durchsucht und dabei Schmuck entwendet. Dieser konnte bei der Festgenommenen aufgefunden werden.

Nach den ersten Maßnahmen durch die Bonner Kriminalwache übernahm das Kriminalkommissariat 13 die weiteren Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch. Die festgenommene 25-Jährige wird am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt.

