Polizei Bonn

POL-BN: Bürgergespräch mit Polizeipräsident Frank Hoever am 6. August auf dem Bonner Münsterplatz

Bonn (ots)

Am Mittwoch, 06.08.2025, kommt Polizeipräsident Frank Hoever zum Bürgergespräch auf den Bonner Münsterplatz. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen der Wache Innenstadt und der Wache GABI, Bezirksdienstbeamten und Mitarbeitenden der Einstellungsberatung will der Polizeipräsident mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und zur Abkühlung bei den - dann hoffentlich wieder - sommerlichen Temperaturen hat Frank Hoever auch ein Eis am Stiel dabei.

"Für sicherheitsrelevante Themen haben wir als Bonner Polizei stets ein offenes Ohr. Heute nehmen wir uns besonders viel Zeit. Sehr gerne sprechen wir mit den Bonner Bürgerinnen und Bürgern über das was sie bewegt und interessiert. Ob Fragen zur Verkehrssicherheit, Informationen zur Kriminalität, zur Prävention oder auch zum Polizeiberuf - für all das stehen wir Rede und Antwort. Wir sind gespannt auf die Themen, die den Menschen wichtig sind und freuen uns auf gute Gespräche" so Frank Hoever.

Der Infostand der Bonner Polizei ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der mit einem großen Polizeistern beklebte Airstream-Anhänger steht neben einigen Streifenwagen direkt auf dem Bonner Münsterplat

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell