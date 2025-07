Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Verkehrskommissariat ermittelt und sucht Zeugen

Bonn (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitag, den 11.07.2025, in Bonn-Tannenbusch ermittelt das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen

Zur Unfallzeit, gegen 09:50 Uhr, war eine 55-jährige Autofahrerin auf der Brühler Straße in Richtung Justus-von-Liebig-Straße unterwegs. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand und den vorliegenden Angaben soll ein noch unbekannter Fahrradfahrer aus der Straße Am Krähenhorst auf die Brühler Straße eingebogen sein, ohne an dem dortigen Stoppschild anzuhalten. Um einen Zusammenstoß mit ihm zu vermeiden, bremste die 55-Jährige bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender 19-jähriger Autofahrer fuhr auf ihr Fahrzeug auf. Die bei dem Unfall beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

Der noch unbekannte Radfahrer, der nach Zeugenangaben mit einem schwarzen Liegerad mit Chromteilen und einem grünen "Fähnchen" unterwegs gewesen sein soll, soll seinen Weg über die Brühler Straße fortgesetzt haben.

Die bisherigen Ermittlungen des Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei, in die auch der örtliche Bezirksdienst eingebunden wurde, führten noch nicht zu weiteren Erkenntnissen. Die Ermittler bitten daher um Zeugenhinweise unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell