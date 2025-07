Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Brand eines Lagerhallenunterstandes - Kriminalpolizei nahm zwei Verdächtige vorläufig fest - 60-Jähriger kam in U-Haft (Meldung 2)

Bonn (ots)

Nach dem Brand eines Lagerhallenunterstandes am Donnerstagabend (24.07.2025), gegen 23:00 Uhr, in der Wurzerstraße in Bonn-Bad Godesberg ermittelt die Bonner Kriminalpolizei (siehe unsere Meldung vom 25.07.2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6084245 ) Im Rahmen der Ermittlungsmaßnahmen nach dem Brand, bei dem der Lagerhallenunterstand und eine Außenfassade einer Lagerhalle beschädigt wurden, wurden unter anderem auch Aufzeichnungen einer Videoüberwachung ausgewertet.

Eine Streifenwagenbesatzung der Wache Bad Godesberg traf am späten Samstagnachmittag (26.07.2025) im Bereich der Elsässer Straße in Bad Godesberg Nord zwei Verdächtige, einen 60-jährigen Mann und eine 58-jährige Frau, an. Beide wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht.

Die 58-Jährige wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen. Gegen sie ergaben sich keine Haftgründe. Ein möglicher Tatbeitrag der Frau wird derzeit noch geprüft.

Der 60-Jährige wurde am Sonntag auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung gegen den Mann. Der Haftbefehl wurde gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell