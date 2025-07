Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Polizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Alfter-Oedekoven

Bonn (ots)

Terminhinweis: Polizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Alfter-Oedekoven Die Beraterinnen und Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz der Bonner Polizei beraten am kommenden Donnerstag, dem 31.07.2025, zu dem Thema Einbruchsschutz. Außerdem ist der zuständige Bezirksdienstbeamte für den Bereich mit vor Ort. Hierzu steht das Polizei-Mobil in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr am REWE-Center in Alfter-Oedekoven, Ziegelweg 1.

