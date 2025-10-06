PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brennende Mülltonnen beschädigen Gebäude

Heidelberg (ots)

Am Sonntagabend gegen 23:40 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei, da in der Dossenheimer Landstraße eine Mülltonne in Brand geraten sei.

Die eingesetzten Kräfte konnten vor Ort die Überreste von zwei gänzlich abgebrannten Mülltonnen feststellen.

Durch das Brandgeschehen und die damit verbundene Hitzentwicklung wurde sowohl die Fassade als auch die Verglasung der hinter den Mülltonnen befindlichen Bankfiliale beschädigt. Weitere Brandherde waren seitens der Berufsfeuerwehr Heidelberg nicht auszumachen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Ob die Mülltonnen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden oder der Brand sich durch die Entsorgung brennbarer Abfälle entwickelte, ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Heidelberg-Nord geführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

