POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Traktorfahrer verursacht 800 Meter lange Ölspur

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Traktorfahrer, welcher einen Heizöltank geladen hatte, verursachte am Samstagnachmittag gegen 15:45 Uhr eine 800 Meter lange Ölspur zwischen Heddesheim und Leutershausen. Der Mann war von Heddesheim in Richtung Leutershausen unterwegs, als der Tank aufgrund einer Undichtigkeit während der gesamten Fahrt kontinuierlich Öl verlor und auf der Fahrbahn verteilte. Da hierdurch eine erhöhte Unfallgefahr entstand, musste eine Spezialfirma die Fahrbahn reinigen. Der Verursacher meldete sich selbstständig bei der Polizei und teilte die Umstände mit. Glücklicherweise konnte durch das schnelle Melden eine Umweltgefährdung rasch beseitigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

