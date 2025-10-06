PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hochwertiges Pedelec aus Keller entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitag zwischen 9 Uhr und 13 Uhr entwendete eine noch unbekannte Täterschaft ein Pedelec, welches an einem Zaun in der Mannheimer Straße angeschlossen war. Das Zweirad hatte einen Wert von etwa 5.500 Euro. Wie die Täterschaft das Schloss "knackte" ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen har die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

