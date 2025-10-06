Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hochwertiges Pedelec aus Keller entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitag zwischen 9 Uhr und 13 Uhr entwendete eine noch unbekannte Täterschaft ein Pedelec, welches an einem Zaun in der Mannheimer Straße angeschlossen war. Das Zweirad hatte einen Wert von etwa 5.500 Euro. Wie die Täterschaft das Schloss "knackte" ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen har die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell