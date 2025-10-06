PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Lobbach/Meckehsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Aufbrüche von Eis-Automaten - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Freitag wurden in den frühen Morgenstunden mehrere Eis-Automaten in unterschiedlichen Ortschaften des Rhein-Neckar-Kreises aufgebrochen und daraus Bargeld in Höhe von einigen Hundert Euro entwendet.

Im Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr hebelten Unbekannte einen Eis-Automaten in der Reilsheimer Straße im Bammentaler Ortsteil Reilsheim, einen Eis-Automaten in der Hauptstraße im Lobbacher Ortsteil Waldwimmersbach sowie einen Eis-Automaten in der Bahnhofstraße in Meckesheim auf. Anschließend entnahmen sie jeweils das darin befindliche Bargeld und entfernten sich von der Örtlichkeit. Durch das gewaltsame Öffnen wurden die Automaten beschädigt. Die Sach- und Diebstahlschadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen zu den Taten aufgenommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Aufbrüchen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223 9254-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

