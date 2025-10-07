Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Unfall mit hohem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis/BAB5 (ots)

Am Montagabend ereignete sich auf der A 5 nahe der Anschlussstelle Hemsbach ein Unfall, der von einem 31-Jährigen verursacht wurde.

Der 31-jährige BMW-Fahrer war gegen 18:00 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn aus Richtung Heidelberg in Richtung Darmstadt unterwegs, als er kurz vor einem Parkplatz aus bislang unklarer Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einer Leitplanke kollidierte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 16.500 Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

