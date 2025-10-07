PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Unfall mit hohem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis/BAB5 (ots)

Am Montagabend ereignete sich auf der A 5 nahe der Anschlussstelle Hemsbach ein Unfall, der von einem 31-Jährigen verursacht wurde.

Der 31-jährige BMW-Fahrer war gegen 18:00 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn aus Richtung Heidelberg in Richtung Darmstadt unterwegs, als er kurz vor einem Parkplatz aus bislang unklarer Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einer Leitplanke kollidierte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 16.500 Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 10:53

    POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kollision zwischen Auto und Straßenbahn

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagabend war es im Kreuzungsbereich der Mannheimer Straße/Weststraße nach einem verbotswidrigen Wendemanöver einer Audi-Fahrerin zu einem Unfall mit einer Straßenbahn gekommen. Eine 25-jährige Autofahrerin war gegen 20:20 Uhr in der Mannheimer Straße von Weinheim in Richtung ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:27

    POL-MA: Mannheim: Schweren Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Freitagvormittag gegen 10 Uhr verursachte ein noch unbekannter VW-Fahrer in der Industriestraße einen schweren Unfall und flüchtete anschließend. Der Fahrer des VW Golfs war auf der Industriestraße mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Diffenébrücke unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit mehreren am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren