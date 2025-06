Feuerwehr Ense

FW Ense: Brennende Hecke - Gebäude in Gefahr

Ense (ots)

Einsatzbericht der Feuerwehr Ense

Am Samstag Vormittag, 21.06.25 um 10:26 Uhr, wurde der Löschzug Bremen unter dem Alarmstichwort "Brand 2 - brennende Hecke, Gebäude in Gefahr" in den Lindenkamp (Bremen) alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand eine Hecke in Vollbrand. Das Feuer befand sich in unmittelbarer Nähe zu einem Wintergarten sowie einem angrenzenden Wohngebäude. Bewohner und Nachbarn hatten bereits erste Löschversuche unternommen.

Ein Trupp unter schwerem Atemschutz wurde zur Brandbekämpfung eingesetzt und löschte die brennende Hecke zügig ab. Anschließend wurden die Hecke, das umliegende Gelände sowie der Wintergarten mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohngebäude konnte verhindert werden.

Einsatzdauer: ca. 1 Stunde

Einsatzkräfte: Feuerwehr (mit ca. 15 Einsatzkräften), Polizei und das DRK Ense

Die Feuerwehr weist auf den vorsichtigen Umgang mit Hitzequellen in der Nähe von trockenen Hecken und Holzelementen hin. Besonders in den Sommermonaten kann bereits ein kleiner Funke zu einem gefährlichen Brand führen.

