FW Ense: Verkehrsunfall mit 4 Verletzten in Ense-Sieveringen

Ense (ots)

Unter dem Einsatzstichwort "MANV 1, 3-4 Patienten , 4 Verletzte nach VU" wurden die Löschgruppen Oberense und Sieveringen, sowie der ELW am Donnerstagnachmittag um 17:09 Uhr zur Kreuzung Ostönner Straße/L745 an der Ortseinfahrt nach Sieveringen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache waren dort zwei Kleinwagen kollidiert und durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert worden. Die 4 Insassen der beiden PKW waren nicht eingeklemmt und konnten sich aus eigener Kraft befreien. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn auf. Bei dem Unfall wurden 2 Personen nach Sichtung durch den Rettungsdienst als "schwer verletzt" und 2 Personen, darunter ein 8-jähriges Kind, als "leicht verletzt" kategorisiert. Sie wurden zur Versorgung vom Rettungsdienst nach der Erstversorgung in Krankenhäuser nach Werl und Soest verbracht. Im Einsatz waren 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Rettungsdienst des Kreises Soest mit 4 Fahrzeugen und die Polizei.

