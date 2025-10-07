Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Körperverletzung in der Bahnhofstraße

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend gegen 17:50 Uhr verletzte ein 21-jähriger Tatverdächtiger einen 31-jährigen Mann aus bislang unklarer Ursache am Arm. Aus welchen Gründen der junge Mann seinem vermeintlichen Freund in Form einer Stichwunde verletzt hatte, ist bislang noch unklar. Der 31-Jährige trug eine Verletzung davon und wurde von alarmierten Rettungskräften medizinisch versorgt. Der Tatverdächtige verließ nach der Tat die Örtlichkeit zu Fuß in unbekannte Richtung. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte der Täter jedoch im Nachgang ermittelt werden.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell