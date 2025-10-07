PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Körperverletzung in der Bahnhofstraße

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend gegen 17:50 Uhr verletzte ein 21-jähriger Tatverdächtiger einen 31-jährigen Mann aus bislang unklarer Ursache am Arm. Aus welchen Gründen der junge Mann seinem vermeintlichen Freund in Form einer Stichwunde verletzt hatte, ist bislang noch unklar. Der 31-Jährige trug eine Verletzung davon und wurde von alarmierten Rettungskräften medizinisch versorgt. Der Tatverdächtige verließ nach der Tat die Örtlichkeit zu Fuß in unbekannte Richtung. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte der Täter jedoch im Nachgang ermittelt werden.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 13:53

    POL-MA: Heidelberg: Körperverletzung am Bahnsteig - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Am Donnerstagabend, 02.10.2025, gegen 19:50 Uhr, gerieten ein 50-jähriger Mann mit einer bislang unbekannten Frau und einem unbekannten Mann am Bahnsteig der S-Bahnhaltestelle Stadtwerke in Fahrtrichtung Hauptbahnhof aus bislang unklarer Ursache in einen Streit. Im Zuge einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen der bislang unbekannten ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 12:07

    POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Unfall mit hohem Sachschaden

    Rhein-Neckar-Kreis/BAB5 (ots) - Am Montagabend ereignete sich auf der A 5 nahe der Anschlussstelle Hemsbach ein Unfall, der von einem 31-Jährigen verursacht wurde. Der 31-jährige BMW-Fahrer war gegen 18:00 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn aus Richtung Heidelberg in Richtung Darmstadt unterwegs, als er kurz vor einem Parkplatz aus bislang unklarer Ursache von ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 10:53

    POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kollision zwischen Auto und Straßenbahn

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagabend war es im Kreuzungsbereich der Mannheimer Straße/Weststraße nach einem verbotswidrigen Wendemanöver einer Audi-Fahrerin zu einem Unfall mit einer Straßenbahn gekommen. Eine 25-jährige Autofahrerin war gegen 20:20 Uhr in der Mannheimer Straße von Weinheim in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren