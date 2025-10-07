PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Audi geraubt und geflüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Täter soll am Samstagmorgen gegen 6:25 Uhr auf einem Parkplatz am Theodor-Kutzer-Ufer dem am Fahrzeug befindlichen Besitzer dessen Audi geraubt haben und anschließend damit geflüchtet sein. Der 27-jährige Eigentümer befand sich zur Tatzeit mit einer 19-jährigen Begleitung auf dem dortigen Parkplatz, als sich der Unbekannte den beiden näherte. Er soll anschließend unter Anwendung von körperlicher Gewalt die beiden Geschädigten vom Fahrzeug weggezogen haben und anschließend mit dem Audi Avant davongefahren sein. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang dem Täter die Flucht. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei jedoch das Auto im Bereich Limburgerhof auffinden und sicherstellen. Dieses wird derzeit von der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg untersucht. Der Unbekannte soll wie folgt ausgesehen haben: 30 - 35 Jahre alt, 180 cm groß, dunkle Haare, dunkler Bart, schlank, bekleidet mit dunkelgrauem Kapuzenpullover und hellgrauer Jogginghose. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zum Täter oder der Tat selbst geben können und bittet diese, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

