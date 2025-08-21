PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 250821-3. Zeugenaufruf nach Überfall auf einen Lkw-Fahrer in Hamburg-Billbrook

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.08.2025, 19:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Billbrook, Liebigstraße

Am Montagabend haben vier Unbekannte einen Lkw-Fahrer im Hamburger Stadtteil Billbrook überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei hielt sich der 66-jährige Fahrer eines Lkw an seinem Fahrzeug auf, als zwei schwarze Pkw neben ihm hielten. Aus den beiden Fahrzeugen stiegen jeweils zwei ihm unbekannte Männer und gaben sich als Polizeibeamte aus.

Einer der Männer zeigte dem 66-Jährigen seine Schusswaffe und führte dann eine "Kontrolle" seiner Papiere durch. Hierbei fand er Bargeld auf, welches er an sich nahm. Anschließend stieß er den 66-jährigen Fahrer in seine Schlafkabine und flüchtete mit seiner Beute und den Mittätern in den Pkw in Richtung Billbrookdeich.

Der 66-Jährige wurde durch den Überfall nicht verletzt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit rund einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen, der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen der Bereitschaftspolizei (USE) sowie dem Polizeihubschrauber "Libelle 2" führten nicht zur Identifizierung der mutmaßlichen Räuber.

Der 66-Jährige beschreibt den Haupttäter wie folgt:

   - circa 35 Jahre alt
   - etwa 170 cm groß
   - "europäische" Erscheinung
   - normale Statur
   - blaue Augen
   - kurze helle Haare mit Stirnglatze
   - bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer dunklen Hose

Zu seinen Komplizen liegt keine Beschreibung vor.

Das Landeskriminalamt 164 führt die weiteren Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen - insbesondere zu den zwei schwarzen Fahrzeugen - gemacht haben und/oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

