Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunkene geraten aneinander - Polizeieinsatz auf dem Marktplatz -

Eisenberg (ots)

Drei stark alkoholisierte Männer im Alter zwischen 32 und 44 Jahren gerieten am späten Freitagnachmittag in Eisenberg auf dem Marktplatz in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte schnell in Handgreiflichkeiten. Die Atemalkoholwerte lagen zwischen 1,6 und stolzen 2,9 Promille. Alle Beteiligten erlitten lediglich kleinere Kratzer und Schürfwunden, ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Die Polizei klärte - mit Kopfschütteln die Fronten. Mehrere Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten wurden eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell