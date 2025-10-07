Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wertgegenstände aus Kofferraum gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft entwendet am Montag zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr einen Reisekoffer aus einem Auto, welches in der Heinrich-Herz-Straße abgestellt war. Wie die Täterschaft den Kofferraum des Skodas öffnete, ist noch unklar. Hieraus ergriff die Täterschaft schließlich den Reisekoffer und flüchtete. Im Koffer befanden sich neben Kleidungsstücken auch ein Laptop sowie ein Tablet im Wert von mindestens 2.000 Euro. Hinweise auf den oder die Unbekannte gibt es nicht. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell