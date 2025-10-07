Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Auto durchschlägt Schaufensterscheibe

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag parkte gegen 08:30 Uhr eine 35-Jährige ihren Smart in der Hauptstraße vor einem Autohaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die Frau noch nicht den Park-Modus des Automatikgetriebes aktiviert, sondern befand sich noch im Drive-Modus, als sie versehentlich auf das Gaspedal kam. Ihr Smart machte einen Satz nach vorne, durchschlug die Schaufensterscheibe des Autohauses und prallte gegen die Inneneinrichtung sowie gegen einen geparkten Ford. Verletzt wurde niemand durch den Unfall, jedoch entstand ein erheblicher Sachschaden, dessen genaue Höhe noch nicht feststeht. Das Polizeirevier Wiesloch übernahm die weiteren Ermittlungen.

