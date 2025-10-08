Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/RNK -Polizeieinsatz - Fahndungsmaßnahmen abgeschlossen - PM 2

Weinheim (ots)

Wie bereits berichtet, wurden am späten Dienstagabend Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet Weinheim durchgeführt. Vorausgegangen war ein Diebstahlsdelikt, bei dem zwei männliche und eine weibliche Person zu Fuß, unter anderem in Richtung Feldbereich, flüchtig gingen. Bei den darauf eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers, konnten zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung erlangt werden, die schließlich zur Festnahme von zwei der drei gesuchten Tatverdächtigen im Stadtgebiet Mannheim führten. Die Maßnahmen zur Ergreifung des dritten Tatverdächtigen dauern aktuell noch an. Die Fahndungsmaßahmen im Stadtgebiet Weinheim sind derweil abgeschlossen. Das Polizeipräsidium Mannheim bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung.

