PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/RNK -Polizeieinsatz - Polizeihubschrauber im Einsatz - PM 1

Weinheim / RNK (ots)

In Zusammenhang mit einem polizeilichen Einsatz in Weinheim, finden aktuell Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenfahrzeugen im Stadtgebiet statt. Die Fahndungskräfte werden durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Hintergrund ist ein Diebstahlsdelikt, bei dem zwei männliche und eine weibliche Person zu Fuß flüchtig gingen. Zur Beschreibung ist nur bekannt, das die Männer ca. 180 cm groß und dunkel gekleidet waren.

Hinweise zu den flüchtigen Personen nimmt der polizeiliche Notruf oder das Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201 / 10030 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 21:15

    POL-MA: Mannheim: Versammlungen zum Nahostkonflikt am 7. Oktober

    Mannheim (ots) - Unter dem Motto: "Nie wieder ist jetzt - Wir werden nicht vergessen!" versammelten sich am Dienstagnachmittag bis zu 180 Personen zu einer pro-israelischen Kundgebung und Mahnwache auf dem Marktplatz. Am frühen Abend fanden sich bis zu 200 Teilnehmende zu der pro-palästinensischen Versammlung "Zwei Jahre Gaza-Genozid" zusammen. Beide Versammlungen verliefen friedlich. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 15:24

    POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Auto durchschlägt Schaufensterscheibe

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntag parkte gegen 08:30 Uhr eine 35-Jährige ihren Smart in der Hauptstraße vor einem Autohaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die Frau noch nicht den Park-Modus des Automatikgetriebes aktiviert, sondern befand sich noch im Drive-Modus, als sie versehentlich auf das Gaspedal kam. Ihr Smart machte einen Satz nach vorne, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren