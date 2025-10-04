PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Quad auf der K63 mit zwei verletzten Personen

Hagenow (ots)

Am Freitag, dem 03. Oktober 2025, kam es gegen 16:45 Uhr auf der 
Kreisstraße 63 (K63) zwischen Klein Rogahn und Stralendorf zu einem 
Verkehrsunfall mit einem Quad.

Ein 60-jähriger Mann befuhr die K63 aus Richtung Klein Rogahn kommend
in Fahrtrichtung Stralendorf. In einer Linkskurve verlor er aufgrund 
nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug, 
kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen 
Leitpfosten. Das Quad kam anschließend im Straßengraben zum 
Stillstand.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Seine 53-jährige 
Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Personen wurden zur 
medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Quad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. 
Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle

