Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Quad auf der K63 mit zwei verletzten Personen

Hagenow (ots)

Am Freitag, dem 03. Oktober 2025, kam es gegen 16:45 Uhr auf der Kreisstraße 63 (K63) zwischen Klein Rogahn und Stralendorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Quad. Ein 60-jähriger Mann befuhr die K63 aus Richtung Klein Rogahn kommend in Fahrtrichtung Stralendorf. In einer Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leitpfosten. Das Quad kam anschließend im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Seine 53-jährige Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Personen wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Quad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell