POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Mann
Rostock (ots)
Seit dem 21.09.2025 wird ein 61-jähriger Mann aus Schwarzenhof/Dargun vermisst, welcher drinegend medizinische Hilfe benötigt. Weiteres entnehmen sie bitte folgendem Link: https://t1p.de/t7nc5 Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Einsatzleitststelle Polizeipräsidium Rostock
