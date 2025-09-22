PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Mann

Rostock (ots)

Seit dem 21.09.2025 wird ein 61-jähriger Mann aus Schwarzenhof/Dargun
vermisst, welcher drinegend medizinische Hilfe benötigt. 
Weiteres entnehmen sie bitte folgendem Link: https://t1p.de/t7nc5

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Einsatzleitststelle Polizeipräsidium Rostock

