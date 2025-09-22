Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Sexualdelikt in Rostock - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots)

Nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt, das sich am Montag, dem 15. September 2025, im Rostocker Stadtteil Groß Klein ereignet haben soll, hat die Kriminalpolizeiinspektion Rostock einen Tatverdächtigen ermittelt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Geschädigt ist ein 14-jähriges Mädchen, ebenfalls deutsche Staatsangehörige.

Die Ermittlungen dauern an, sodass zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben gemacht werden können.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell