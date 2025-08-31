POL-HX: Verkehrsunfall mit verletzten Personen
Bad Driburg (ots)
Am Samstagnachmittag (30.08.25) ist es in Bad Driburg zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen gekommen. Der 22-jährige Fahrzeugführer aus Bad Driburg befuhr mit seinem Audi Q7 die Brunnenstraße stadtauswärts. In Höhe einer Verkehrsinsel verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einer erhöhten Bordsteinkante und kam ins Schleudern. Nachdem eine Wiese durchfahren wurde endete die Fahrt neben der Straße vor einer Mauer. Der Fahrzeugführer sowie sein 23-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich circa auf 20.000 Euro./RS
