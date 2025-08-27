Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei Höxter führt Fahrradkontrolltag durch - Mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Höxter (ots)

Um auf mögliche Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen und Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren, hat die Polizei Höxter am Dienstag, 26. August, kreisweite Kontrollen durchgeführt. Im Fokus standen Fahrräder, Pedelecs und E-Scooter. Insgesamt wurden 14 Verkehrskontrollen vorgenommen. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten sechs Verstöße fest. Unter anderem wurde ein E-Scooter-Fahrer erwischt, der verbotenerweise mit seinem Fahrzeug durch eine Fußgängerzone fuhr und gleichzeitig sein Mobiltelefon bediente. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet. Zudem wurden ein E-Scooter-Fahrer und ein Fahrradfahrer mit schwer beladenen Einkaufstaschen am Lenker angehalten. Nach einem aufschlussreichen Gespräch über die Gefahren durch Gewichtsverlagerungen entschieden sich beide, ihre Fahrzeuge zu schieben, um das Risiko für sich und andere zu minimieren. Die Polizei Höxter kündigt an, auch künftig vermehrt Kontrollen im gesamten Kreisgebiet durchzuführen - insbesondere zum Start des neuen Schuljahres, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen./rek

