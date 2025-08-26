PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Streifenwagen verunglückt bei Trainingsfahrt - drei Personen leicht verletzt

Brakel (ots)

Am Dienstag, 26. August, gegen 10.20 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 18 bei Brakel ein Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen der Polizei.

Das Fahrzeug aus dem Ausbildungsstandort Schloß Holte-Stukenbrock des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW) war mit zwei Kommissaranwärtern und einem Lehrenden im Rahmen des Fahrsicherheitstrainings im Kreis Höxter unterwegs.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Streifenwagen aus bislang ungeklärter Ursache zwischen Bosseborn und Brakel von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam im Straßengraben auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand.

Alle drei Insassen erlitten leichte Verletzungen und kamen mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit ermittelt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K18 vollständig gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Kreispolizeibehörde Höxter
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

