Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Karsten Koutsky übernimmt Leitung der Abteilung Polizei

Kreis Höxter (ots)

Die Kreispolizeibehörde Höxter hat einen neuen Abteilungsleiter Polizei. Polizeioberrat (POR) Karsten Koutsky hat am Freitag, den 15. August, offiziell seine neue Aufgabe übernommen. Koutsky ist in Höxter kein Unbekannter: Bereits von 2018 bis 2020 leitete er die Direktion Kriminalität der Behörde. Nach seiner Tätigkeit beim Polizeipräsidium Bielefeld kehrt er nun zurück nach Höxter und folgt auf Polizeidirektor Christian Brenski, der in den Ruhestand verabschiedet wurde. Landrat Michael Stickeln begrüßte den neuen Abteilungsleiter im Rahmen einer feierlichen Runde. Im Mittelpunkt des Austauschs standen aktuelle Themen und die künftigen Herausforderungen der Polizei im Kreis Höxter. "Ich freue mich, wieder nach Höxter zurückzukehren, und auf die Zusammenarbeit mit meinem Team. Gemeinsam wollen wir die Sicherheit im Kreis Höxter weiterhin auf einem hohen Niveau halten", erklärte Koutsky. Landrat Stickeln wünschte Karsten Koutsky für seine verantwortungsvolle Aufgabe viel Erfolg und stets ein glückliches Händchen./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter