Dietingen (ots) - Am Freitagabend ist es am Irslinger Kreuz zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem an zwei Autos erheblicher Sachschaden entstanden ist. Gegen 20:30 Uhr befuhr eine 40-jährige Fahrerin eines Volvo C30 die Kreisstraße 5552 von Gößlingen kommend in Richtung Irslingen. Am Irslinger Kreuz ...

