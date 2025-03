Polizeipräsidium Konstanz

Dietingen

Lkr. Rottweil) - Zwei Autos nach Kreuzungsunfall nicht mehr fahrbereit (28.03.2025)

Dietingen (ots)

Am Freitagabend ist es am Irslinger Kreuz zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem an zwei Autos erheblicher Sachschaden entstanden ist.

Gegen 20:30 Uhr befuhr eine 40-jährige Fahrerin eines Volvo C30 die Kreisstraße 5552 von Gößlingen kommend in Richtung Irslingen. Am Irslinger Kreuz kollidierte sie mit einem Mercedes-Benz der C-Klasse einer 41-Jährigen, die von Böhringen in Richtung Dietingen unterwegs war.

Beide Autos waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 18.000 Euro.

