POL-EN: Hattingen: Neuer Bezirksdienstbeamter in Niederwenigern

Polizeihauptkommissar Mayk Sprenger ist "Der Neue" beim Bezirksdienst. Damit löst er den langjährigen Bezirksdienstbeamten Polizeihauptkommissar Ulrich Beckmann ab. Zu seinen Bezirken gehören Niederwenigern, Niederbonsfeld und Südstadt. Bereits 1995 trat er seinen Dienst in der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis auf der Wache in Ennepetal an. 2004 wechselte er auf die Wache Hattingen und kennt sich somit bestens in seinen Bezirken aus. Bis zuletzt fuhr er regelmäßig Streife in Hattingen, bis er zum 01.09.2024 zum Bezirksdienst wechselte. Der 52-jährige Familienvater von zwei Kindern freut sich auf seine neuen Aufgaben.

