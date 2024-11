Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Unfallflucht nach Überholvorgang auf der Ambrosius-Brand-Straße

Ennepetal (ots)

Am 04.11.2024 befuhr eine 16-jährige Sprockhövelerin die Ambrosius-Brand-Straße in Ennepetal. Gegen 20 Uhr überholte ein bislang unbekannter Mann ihr 45-kmh-Auto, als die Jugendliche nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte und streifte dabei ihren PKW. Hierbei entstand ein Streifschaden an der Vorderseite des Autos. Der Mann hielt daraufhin an, stieg aus und unterhielt sich kurz mit der Sprockhövelerin. Dann stieg er allerdings wieder in sein Auto und fuhr weiter, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Er fuhr laut Zeugenaussagen einen silbernen/grauen Seat. Der Mann kann als circa 1,75m groß beschrieben werden. Er war um die 50-60 Jahre alt, trug kurze gelockte Haare, einen grauen Pullover und eine dunkelblaue Jeans. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zu der beschriebenen Person machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-0.

