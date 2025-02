Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Schwerwiegende Verstöße bei Buskontrollen in Karlsruhe

Am Donnerstag zwischen 11:00 und 19:30 Uhr kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Karlsruhe gezielt Reisebusse im grenzüberschreitenden Linienverkehr. Dabei stellten sie in drei Fällen gravierende Verstöße gegen die Sozialvorschriften fest, darunter massive Überschreitungen der Lenkzeiten.

Bei einem bulgarischen Reisebus ergab die Überprüfung, dass die Fahrer mehrfach Tageslenkzeiten absolvierten, ohne ihre Fahrerkarte einzustecken. Ein noch schwerwiegenderer Verstoß wurde bei einem Bus aus Nordmazedonien festgestellt: Drei Fahrer hatten eine ununterbrochene Lenkzeit von 30,5 Stunden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, bis ein vom Unternehmen herbeigerufener Ersatzfahrer den mit Fahrgästen besetzten Bus übernehmen konnte. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 3.500 Euro einbehalten.

Ein türkischer Reisebus fiel durch eine fehlerhafte Bedienung des Kontrollgeräts auf. Keine der vier angetroffenen Fahrer konnte eine nachvollziehbare Dokumentation der letzten 29 Tage vorweisen. Daten aus dem Massenspeicher zeigten zudem durchgehende Fahrten zwischen der Türkei und Deutschland mit Lenkzeiten von rund 50 Stunden ohne Unterbrechungen. Aufgrund dieser massiven Verstöße wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 4.100 Euro einbehalten.

