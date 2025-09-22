PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe stehlen "Youngtimer" in Dümmer

Dümmer (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde in Dümmer bei Stralendorf ein PKW BMW 750i gestohlen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe das Fahrzeug in einem Wohngebiet in einer Parktasche im verkehrsberuhigten Bereich gestanden. In der Zeit von 23:00 Uhr bis 08:30 Uhr soll der schwarze BMW 750i (Baujahr 1999) entwendet worden sein, wobei der entstandene Schaden auf etwa 25.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und fahndet nach dem Fahrzeug mit LWL-Kennzeichen.

Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

  • 22.09.2025 – 14:01

    POL-HRO: Sportanlage in Stralendorf mit Hakenkreuzen beschmiert

    Stralendorf (ots) - In Stralendorf haben unbekannte Täter am Wochenende die Tribüne einer Sportanlage mit insgesamt 13 Hakenkreuzen mittels schwarzen Stifts beschmiert. Die Hakenkreuze, welche vermutlich zwischen Samstagnachmittag, 16:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 08:30 Uhr aufgetragen wurden, weisen Maße zwischen 2x2 Zentimeter und 40x20 Zentimeter auf. Zudem soll ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 13:35

    POL-HRO: Dank Zeugenhinweis: Polizei stellt Taschendieb auf frischer Tat

    Schwerin (ots) - Freitagnachmittag, d. 19.09.2025, nahm die Polizei einen 21-jährigen Schweriner vorläufig fest, nachdem er in der Weststadt einer 86-jährigen Seniorin die Sporttasche entwendete. Aufmerksame Zeugen beobachteten die Tat gegen 13:30 Uhr in der Erich-Weinert-Straße und informierten umgehend die Polizei. Aufgrund der schnellen und präzisen Hinweise ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 13:28

    POL-HRO: Verkehrsunfall in Warnemünde - Fußgängerin schwer verletzt

    Rostock (ots) - Am Sonnabend, den 20.09.2025, kam es gegen 19:30 Uhr am Georgienplatz im Seebad Warnemünde zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 77-jähriger Fahrer eines Pkw die Friedrich-Franz-Straße in Richtung Georgienplatz. Von dort beabsichtigte er nach links in Richtung Hermannstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit ...

    mehr
