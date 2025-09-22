Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Dank Zeugenhinweis: Polizei stellt Taschendieb auf frischer Tat

Schwerin (ots)

Freitagnachmittag, d. 19.09.2025, nahm die Polizei einen 21-jährigen Schweriner vorläufig fest, nachdem er in der Weststadt einer 86-jährigen Seniorin die Sporttasche entwendete.

Aufmerksame Zeugen beobachteten die Tat gegen 13:30 Uhr in der Erich-Weinert-Straße und informierten umgehend die Polizei. Aufgrund der schnellen und präzisen Hinweise konnte der Tatverdächtige im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der deutsche Mann entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Zeugen für ihr couragiertes Verhalten, das die schnelle Ergreifung des Täters ermöglicht hat.

